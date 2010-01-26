Danny Ayalon'dan bir kriz daha

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yakışıksız davranışıyla diplomatik kriz çıkaran İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Belçika'yla da kriz yaşanmasına neden oldu.



Hafta sonunda İsrail'i ziyaret eden Belçika Kalkınma Bakanı Charles Michel, Gazze'ye geçişine izin verilmeyince Ayalon'la görüşerek "Ülkem orada projeler finanse ederken benim Gazze'ye girmeme izin verilmemesinin mantığı yok" dedi.



Bir açıklama yayımlayan Ayalon ise, "Bu tür seyahatlerin sadece Hamas'ı güçlendireceği ve ona meşruiyet kazandıracağı" görüşünü savundu.



İsrail'in bu davranışını bugün Brüksel'de AB Konseyi'nin gündemine getiren Michel, basın toplantısı düzenleyerek, İsrail'i "gülünç gerekçelerle" Gazze ziyaretini engellemekle suçladı.



Belçika hükümetinin kendisini Gazze halkıyla biraraya gelmek ve bağlantılar kurmakla görevlendirdiğini anlatan Michel, "Belçika ve Avrupa Birliği'nin ideallerini güçlendirmek için oraya gidecektim" dedi.



Michel, İsrailli yetkililerin kendisine, Mart 2009'dan bu yana Gazze'ye geçişe izin vermedikleri bilgisini aktardıklarını söyledi.



BM yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'de okul inşa etme ve bazı altyapı projelerini yürütme taahhüdünde bulunan Belçika, İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışmalara başlayamıyor.



