Danla Bilic eski kameramanı Sinan Binay'a dava açtı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen ve Instagram'da yaklaşık 5 milyon kişi tarafından takip edilen Danla Bilic, kameramanı Sinan Binay'la çektikleri videolar sayesinde kısa süresinde tanınmıştı. Bilic, kameramanı Sinan'ın bir kızla yaptığı konuşmasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sinan Binay, bu yüzden kendisine aylarca hakaret dolu mesajlar atıldığını söylemişti. Bilic'le yollarını ayıran Binay, Youtube'da açtığı kanalda bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etti.

Şikâyetçi oldu

Bilic bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eski kameramanı Sinan Binay'ı şikayet etti. Ünlü fenomen, Youtube'da video içeriği üretmekte olduğunu, bir internet sitesi üzerinden kozmetik ürünler sattığını kaydetti. Dilekçede, Binay'ın bir müddet kameraman/montajcı olarak çalıştığını, ardından video yayınlayarak kendisine "rujcu, karabasan" ve diğer kameramanı Arda Kofoğlu'ndan "patrişko- beni kovmak g.t ister " gibi hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti. Sattığı ürünlerinin fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imalarında bulunan Binay'ın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Binay, Bilic'in menajeri 'Arda Kofoğlu'nun yanında kameraman montajcı olarak çalıştığını, sigortasının eksik yatırıldığını ve fazla mesai ücretlerinin de verilmediğini' öğrendiğini anlattı. Binay, "Buradan ayrıldıktan sonra başka iş yerinde çalışmamı engelleyecek davranışlar sergiledi. Videoda, Bilic'in hakkımdaki iddialarına açıklık getirdim. Söz konusu hakaretleri ise çalışma zamanındayken de espri amaçlı kullanıyorduk" dedi.

Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Danla Bilic ve Arda Kofoğlu, Sinan Binay'la uzlaşmak istemedi. Savcılık, Binay'ın Bilic'e ve Kofuoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle 'Hakaret', ürünlerinin maliyet fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imaları nedeniyle 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçundan dava açtı. 5 yıla kadar hapsi istenen Binay, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.