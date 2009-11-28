Danıştay'ın kararı ideolojik, kabul edilir yanı yok

T24-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kıldığı Eyüp Sultan Camisi'nden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Danıştayın, YÖK'ün katsayı uygulamasını kaldıran kararının yürütmesini durdurduğunu anımsatarak, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, konuyla ilgili YÖK'ün ve ilgili kişilerin gerekli açıklamaları yaptığını söyledi. Aldığı bu kararın, Danıştayın kendi içinde ne denli çelişkili olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bu konuda yetkili mercinin YÖK olduğunu söyleyen Danıştayın, aynı yıl içerisinde tamamen o aldığı kararı nakseden bir karar alması hiçbir şeyle izah edilemez. Bu karar tamamıyla ideolojik bir karardır. Dolayısıyla böyle bir ideolojik kararı anlamakta ben şahsen zorlanıyorum. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Yargı organıdır, kararını almıştır ama inanıyorum ki muhatabı olan YÖK de bununla ilgili itirazını yapacaktır, tavrını belirleyecektir. Biz de bu ülkede mağdurların haklarını arama noktasında olan bir iktidar olarak, bir siyasi iktidar olarak, yargı karşısında yapılması gerekenleri aramızda bayramdan sonra değerlendireceğiz.''