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Danıştay'dan YÖK'e ikinci ret

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

08 Şubat 2010 02:00

T24- Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor.  ÖSYM Başkanı Yarımağan sınava başvuruların aksatılmaması gerektiğini söylerken, "Sınav yapılacak. Şu anda sınavın ertelenmesi konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ertelenmesi mutlaka gerekmeyebilir ama gerekebilir de... Gerekmeden de çözüm olabilir, duruma bağlı” dedi. Kararla ilgili olark konuşan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, öğrencilerin motivasyonlarını bozmamalarını belirterek, "Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum" dedi.


İstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK)  yükseköğretime girişte farklı katsayı puanı uygulamasını kaldıran 21 Temmuz 2009  tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda dava  açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle  durdurmuştu. Bunun üzerine YÖK, 17 Aralık 2009'da üniversiteye giriş sınavında  adaylara “farklı katsayı” uygulanması kararı almış ve puanlar hesaplanırken  adayların kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı  Puanlarının (AOBP) 0.15, alan dışı tercihte 0.13 ile çarpılmasını  kararlaştırmıştı.

İstanbul Barosu Başkanlığı, YÖK'ün bu yeni kararının da iptali ve  yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün yeni kararının, iki, üç ve dördüncü  maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.


Kararın ikinci maddesi, “AOBP'nin 0.15 ve 0.13 katsayıları ile  çarpılmasını” öngörüyordu. Kararın üçüncü maddesi, “öğretmen lisesi ve meslek  lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde  ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda  bulunan puanın toplam puana ayrıca ekleneceğini”, dördüncü maddesi ise “Meslek  Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim  programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS  puanları esas alınarak yerleştirme yapılacağını” düzenliyordu.

Davalı YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulu görüşecek.


ÖSYM Başkanı: Başvurular aksatılmasın

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Danıştay'ın farklı katsayı  uygulanmasına yönelik YÖK kararının yürütmesini durdurmasının ardından yaptığı  açıklamada, YGS'ye girecek adayların aksatmadan, süresi içinde sınava başvuruda  bulunmalarını istedi. Yarımağan, 18 Ocakta başlayan başvuru süresinin 12 Şubat  Cuma günü sona ereceğini anımsatarak, gerekirse süre uzatımına gidilebileceğini  de bildirdi.


'Sınavın ertelenmesi duruma bağlı'

Kararla ilgili olarak Uludağ'da gazetecilere açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,  durdurma kararının daha önce bir kez daha olduğunu, bu durumun ilk kez yaşanmadığını anımsattı.

Tek endişelendiği tarafın öğrencilerin bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeleri olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

''İlk yaptığımız düzenleme tamamen başarıya dayanan mükemmel bir düzenlemeydi. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi, farklı katsayılar konusunda. İkinci yaptığımız düzenlemede kat sayı uygulamasını esas aldık, hem de anayasanın 13. maddesine uygun olarak ölçülük ilkesini kullanarak hareket ettik. Buradan anlaşılıyor ki; dikkate alınmadı, bu da yeterli olmadı. Bundan sonra neler yapabiliriz? Arkadaşlarımla konuşmadan size bir şey söyleyemeyeceğim. Yarın (9 Şubat 2010) onlarla görüşeceğim. İstişare yaptıktan sonra yarın akşam ya da sonraki gün (10 Şubat 2010) bir yol haritamız hakkında daha açıklayıcı ve doyurucu fikir vermiş olacağız.''

Özcan, belirtmek istediği önemli konunun öğrencilerin bu tür gelişmelerden etkilenmemeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''Çünkü bu yürütmeyi durdurma kararları ne birinci ne de ikinci sınavı etkiliyor. Kat sayıyla ilgili meseleler ikinci sınavdan sonra söz konusu. Kesinlikle motivelerini bozmasınlar ve çalışmalarına devam etsinler. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Biz o zamana kadar bu sorunları halledeceğiz. Şimdi çok planımız var, B, C, D, E, F... Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir hafta ileri atmalar olabilir. Onun haricinde kesinlikle sınav süreciyle oynanmamasını sağlamaya çalışacağız.''


Danıştayın kararına tepki

YÖK'ün katsayı kararının yürütmesini ikinci kez durduran Danıştay'a tepki yağıyor.

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) İzmir Şube Başkanı Mustafa Kaylı, Danıştay'ın meslek liselilere yönelik son kararının politik olduğunu söyledi.

Daha önce katsayı dağılımının YÖK'ü ilgilendirdiğini açıklamasına rağmen şimdiki kararının kendisiyle çeliştiğini söyleyen Kaylı, "Bu olay, Danıştay'ın daha önce verdiği kararlara ters bir durumdur. Daha önce 'YÖK bilir' derken şimdi de, 'Ben bilirim, YÖK bilmez' diyerek kendi alanının dışına çıkıyor. Bu da çok büyük bir haksızlığa yol açıyor. Kararı hukuksal davranmadığını, aksine politik davrandığını gösteriyor. Bu bir hak ihlâli ve zulümdür." şeklinde konuştu.

Milyonlarca öğrencinin mağdur edildiğinin, birlikte ailelerinin de mağdur olduğunun altını çizen Mazlum-Der Şube Başkanı Kaylı, "Bu öğrencilerin sürekli sisteme zarar veren insanlarmış gibi algılanmasına yol açmak çok yanlış. Sonuçta bu okullara gidenler de bu ülkenin evlatlarıdır. Eğer yetenekleri varsa, istedikleri üniversiteye gidebilmeliler. Batıda bu böyle, bizde de böyle olması gerekiyor." dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun, yüksek öğretim kurumlarına girişte farklı katsayı uygulamasında yaptığı düzenlemenin kaldırılması için kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi de YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Bunun üzerine adaylara farklı katsayı uygulanması kararı alınmış ve puanlar hesaplanırken kendi alanıyla ilgili program tercihlerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)'nın 0.15, alan dışı tercihlerinde 0.13 ile çarpılması kararlaştırılmıştı.


'Danıştay'ın kararı hukuksuz'

Öte yandan Meslek Liselerini ve Teknik Liseleri Bitirenler ve Mensupları Derneği (MES-TEK-DER) Genel Başkanı Naci Şahin de Danıştay 8. Dairesi'nin katsayı düzenlemesini durdurmasıyla ilgili, "Hukuka ve insan haklarına aykırı bir karar. Öğrenciler umutsuzluğa kapılacak." dedi.

MES-TEK-DER Genel Başkanı Naci Şahin, Cihan Haber Ajansı'na Danıştay'ın ikinci kez katsayı düzenlemesini durdurmasını değerlendirdi.

İptal kararının, Türkiye'de meslek liselilerin geleceğini tamamen karartmaya yönelik olduğunu öne süren Şahin, "Bir kurumun (YÖK'ün) tasarrufunda olan hakların uygulanmasında engellemeye gidiliyor. Olumsuz ve yıkıcı bir karardır. Sistem yeniden alt üst oldu." diye konuştu.

Kararın hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Şahin, "Neden inat edildiğinin anlaşılması mümkün değil. MES-TEK-DER olarak Danıştay'ın bu kararını protesto ediyoruz. Böyle bir kararın çıkmamasını beklerdik. Şaşırdık ve üzüldük. Danıştay, varsayımlara dayanarak karar veriyor. Bu seferki karar da mantık dışı ve varsayımlara dayanıyor. Hukuka ve insan haklarına aykırı." şeklinde konuştu.

İptal kararıyla birlikte yeniden bir belirsizliğin oluştuğuna dikkat çeken Şahin, "Öğrenciler umutsuzluğa kapılacak. Belli bir hedef için çalışıyorlardı ancak bu emelleri boşa gitti. Oysa, YÖK'ün 21 Temmuz 2009'da verdiği ilk kararın ardından, meslek liselerine gelen öğrencilerin kalitesinde de artış olmuştu. Ne diyebilirim ki, en iyisi meslek liselerini kapatsınlar." açıklamasını yaptı.


İlk kararı da son kararı da hukuksuz buluyoruz

İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Başkanı Hüseyin Korkut, ''Danıştay'ın katsayı konusunda verdiği ilk kararı da, bu son kararı da hukuksuz bulduklarını'' ifade etti.

Korkut, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay'ın YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurmasına ilişkin şunları kaydetti:

''İstanbul Barosu'nun YÖK'ün bu yeni kararının da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava sonrasında, Danıştay'ın yürütmeyi oy birliğiyle durdurmasını esefle karşılıyoruz. Öncelikle, İstanbul Barosu'nun durumdan vazife çıkartarak Danıştay'da yeniden dava açmasını hukuk ve adalet açısından son derece sakıncalı buluyoruz.

Türkiye'nin önünü açması ve gerginliklerin azaltılması yönünde misyon üstlenmesi gereken kurumlar maalesef, gerginliğe sebep olacak kararlara imza atıyorlar. Danıştay'ın katsayı konusunda verdiği ilk kararı da, bu son kararı da hukuksuz buluyoruz.''

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