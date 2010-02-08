Danıştay'dan YÖK'e ikinci ret

T24- Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. ÖSYM Başkanı Yarımağan sınava başvuruların aksatılmaması gerektiğini söylerken, "Sınav yapılacak. Şu anda sınavın ertelenmesi konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ertelenmesi mutlaka gerekmeyebilir ama gerekebilir de... Gerekmeden de çözüm olabilir, duruma bağlı” dedi. Kararla ilgili olark konuşan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, öğrencilerin motivasyonlarını bozmamalarını belirterek, "Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum" dedi.







İstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) yükseköğretime girişte farklı katsayı puanı uygulamasını kaldıran 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu. Bunun üzerine YÖK, 17 Aralık 2009'da üniversiteye giriş sınavında adaylara “farklı katsayı” uygulanması kararı almış ve puanlar hesaplanırken adayların kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının (AOBP) 0.15, alan dışı tercihte 0.13 ile çarpılmasını kararlaştırmıştı.



İstanbul Barosu Başkanlığı, YÖK'ün bu yeni kararının da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.



Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün yeni kararının, iki, üç ve dördüncü maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.



Kararın ikinci maddesi, “AOBP'nin 0.15 ve 0.13 katsayıları ile çarpılmasını” öngörüyordu. Kararın üçüncü maddesi, “öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puanın toplam puana ayrıca ekleneceğini”, dördüncü maddesi ise “Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılacağını” düzenliyordu.



Davalı YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.





ÖSYM Başkanı: Başvurular aksatılmasın

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Danıştay'ın farklı katsayı uygulanmasına yönelik YÖK kararının yürütmesini durdurmasının ardından yaptığı açıklamada, YGS'ye girecek adayların aksatmadan, süresi içinde sınava başvuruda bulunmalarını istedi. Yarımağan, 18 Ocakta başlayan başvuru süresinin 12 Şubat Cuma günü sona ereceğini anımsatarak, gerekirse süre uzatımına gidilebileceğini de bildirdi.





'Sınavın ertelenmesi duruma bağlı'

Tek endişelendiği tarafın öğrencilerin bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeleri olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



''İlk yaptığımız düzenleme tamamen başarıya dayanan mükemmel bir düzenlemeydi. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi, farklı katsayılar konusunda. İkinci yaptığımız düzenlemede kat sayı uygulamasını esas aldık, hem de anayasanın 13. maddesine uygun olarak ölçülük ilkesini kullanarak hareket ettik. Buradan anlaşılıyor ki; dikkate alınmadı, bu da yeterli olmadı. Bundan sonra neler yapabiliriz? Arkadaşlarımla konuşmadan size bir şey söyleyemeyeceğim. Yarın (9 Şubat 2010) onlarla görüşeceğim. İstişare yaptıktan sonra yarın akşam ya da sonraki gün (10 Şubat 2010) bir yol haritamız hakkında daha açıklayıcı ve doyurucu fikir vermiş olacağız.''



Özcan, belirtmek istediği önemli konunun öğrencilerin bu tür gelişmelerden etkilenmemeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''Çünkü bu yürütmeyi durdurma kararları ne birinci ne de ikinci sınavı etkiliyor. Kat sayıyla ilgili meseleler ikinci sınavdan sonra söz konusu. Kesinlikle motivelerini bozmasınlar ve çalışmalarına devam etsinler. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Biz o zamana kadar bu sorunları halledeceğiz. Şimdi çok planımız var, B, C, D, E, F... Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir hafta ileri atmalar olabilir. Onun haricinde kesinlikle sınav süreciyle oynanmamasını sağlamaya çalışacağız.''

Danıştayın kararına tepki

'Danıştay'ın kararı hukuksuz'

İlk kararı da son kararı da hukuksuz buluyoruz