-DANIŞTAYDAN TÜKETİCİLERE "KKDF" MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Danıştay'ın 28 Ekim 2010 tarihinden önce imzalanmış sabit faizli sözleşmeler için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) artışının yürütmesini durdurduğunu belirterek, bunun milyonlarca tüketici için müjde niteliğinde olduğunu söyledi. Çetin, yaptığı basın açıklamasında, KKDF'nin 28 Ekim 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldığını, bu kararın söz konusu tarihten önce alınan tüketici kredilerine de uygulanması üzerine Danıştay'a dava açtıklarını hatırlattı. Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 2010/14697 sayılı kararıyla 28 Ekim 2010 tarihinden önce imzalanmış tüketici kredilerindeki KKDF artışının yürütmesini durdurduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu: ''Aynı zamanda Danıştay gerçekten AK Parti bürokratlarına hukuk dersi verdi. Dedi ki (4077 sayılı yasanın 10. maddesine göre tüketici kredileri alındığı tarihte kredi faiz oranı, kredi miktarı, ödeme tarihleri, ödeme tutarları hepsi belirlenir ve tüketiciye bunların bir nüshası verilir. Burada özellikle sabit faizli tüketici kredilerinde kredi faizi ve faiz üzerine tahakkuk ettirilen KKDF nihai bir faizdir ve nihai bir hesaptır. Yani her taksit ödendikçe faiz de KKDF de değişmez).'' Danıştay, KKDF'nin temelden kaldırılması talebine karşı yürütmenin durdurulması ile değişken faizli ve dövize endeksli tüketici kredilerindeki KKDF artışının yürütmesinin durdurulmasını ise reddetmiştir. '' Şu anda bir çok bankanın sabit faizli tüketici kredilerindeki KKDF artışını reddedip iade edilmesini isteyen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının tüketici aleyhine bozulması için tüketici mahkemelerine başvurduğunu anlatan Çetin, bu mahkemelerin Danıştay kararı doğrultusunda karar vermeleri gerektiğini belirtti. Tüketicilere de çağıra bulunan Çetin, ''Bankalara müracaat etsinler fazladan kesilen yüzde 5 KKDF tutarının iadesini istemelidir. Bankalar vermiyorlarsa kaymakamlıkların içinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine müracaat etsinler. Çünkü bu konuda elimizde Danıştay kararı var'' dedi. Çetin, Gelir İdaresi Başkanlığının da sabit faizli kredi kullanan tüketicilere KKDF artışının iade edilmesi konusunda bir genelge çıkarması gerektiğini kaydetti.