-DANIŞTAYDAN ''HARCIRAH'' KARARI ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Danıştayın, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürürlüğünü durdurduğunu bildirdi. Kaçar, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık-Sen'in açtığı davaya bakan Danıştay 5. Dairesinin, sayıları 250 bini aşan sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu kararına vararak, hizmet sözleşmesindeki harcırah hakkını engelleyen düzenlemenin yürürlüğünü durdurduğunu belirtti. Mahmut Kaçar, mahkemenin, sözleşmeli personel hizmet sözleşmesinde geçen ''sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez'' şeklindeki düzenlemenin yürürlüğünü durdurma gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşılaştığı parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekildiğini bildirdi. Kaçar, kararın genel nitelikte olduğunu, sözleşmeli personelin harcırah hakkı için bireysel dava açmasına gerek olmadığını da vurguladı. Mahmut Kaçar, Anayasanın devlete çalışma barışını koruma görevi verdiğine işaret ederek, açıklamasında, ''Sözleşmeli personel uygulamaları, kamudaki çalışma düzeni ve barışını ciddi şekilde tehdit etmektedir. İdare, kamu hizmeti sunan çalışanını ayrımcılığa tabi tutmamalı, adil, eşit ve insan onuruna yaraşır haklar sağlamalıdır'' görüşüne yer verdi.