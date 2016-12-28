Danıştay'dan emsal karar: Valilikler istediği gibi imam hatip açıp kapatamaz

Okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda Danıştay'ın aldığı karara göre, valilikler okulları istediği zaman imam hatip liselerine dönüştüremeyecek. Ayrıca okul isimlerini değiştirilmesi de Danıştay'ın kararında hukuka aykırı bulundu. Bu kararla birlikte, okulların ismi valilik tarafından değiştirilemeyecek.

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Konya'da valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için açtıkları davada Danıştay'ın bu maddeyi iptal ettiğini belirterek "Bununla birlikte Konya'da açılan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir. Bu karar emsal nitelikte bir karardır" dedi.

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, Eğitim İş Başkanı Mehmet Balık, Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olarak düzenlenen yönetmelikte valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya'da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesinin iptali için dava açtıklarını belirterek, "Açtığımız bu davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu okulların, Valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nin ilgili maddesini iptal etmiştir. İptal gerekçesinde ise öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğuna, valiliklerce gelişi güzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve Bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret etmiştir. Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya ilinde açılan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir" dedi.