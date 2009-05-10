Danıştay'dan 141. yıl mesajı

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Danıştay'ın kuruluş yıldönümü töreninde Anayasa değişikliği çalışmaları ve yargı bağımsızlığı konusunda uyarılarda bulundu.



Danıştay’ın 141. kuruluş yıl dönümü ve ''İdari Yargı Günü'' dolayısıyla Danıştay’da tören yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve CHP lideri Deniz Baykal da katıldı.



Danıştay Başkanı Mustafa Birden, gündemdeki Anayasa değişikliği, HSYK'nın yapısı, yargı bağımsızlığı ve Cumhurbaşkanı’nın yetkileri konularına değindi.



Birden konuşmasında şunları söyledi:



-Anayasa’yı değiştirme yetkisi sınırsız değildir. Anayasada iktidarın gücünü sınırlayan maddeler vardır. 82 anayasasının değiştirilemez maddelerine riayet etmek kaydıyla Anayasada değişiklik mümkündür. Lakilik ilkesini dolaylı olarak da olsa zafiyete uğratmak mümkün değildir. Anayasa değişikliği çalışmaları topluma açık olmalıdır.



-Son yapılan Anayasa değişikliği sürecinde yaşananlar, halk oylaması yapılırken maddelerde değişikliğine gidilmiş olması, gündemdeki anayasa değişikliği konusunda eleştiri ve kaygıların haklılığının göstergesidir.



-Cumhurbaşkanlığının yargı erkine ilişkin yetkileri sınırlandırılmalıdır.



-Danıştay kendi üyesini kendi seçmelidir.



-HSYK’nın Adalet Bakanı’nın başkanlığında toplanması doğru değildir. HSYK’nın yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Kurul Adalet Bakanlığı’nın etkisinden kurtarılmalıdır. Bütçesi bakanlık bütçesinden ayrılmalıdır. Kurul kararları yargı denetimne açık olmalıdır.



-Yüce Divan’ın Anayasa Mahkemesi tarafından görülüyor olması, yargı kökenli olmayan üyelerinin bulunması tartışma konusudur. Yüce Divan görevini Danıştay’ın da içinde bulunduğu kurul almalıdır.



-Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı verilmek istenmektedir. Bu öneriyi doğru bulmuyoruz. Anayasa Mahkemesine bireysel şikayet konusuna, Danıştay ve Yargıtay’ın görüşü alınmadan Anayasa değişikliği paketinde yer verilmesini isabetli bulmuyoruz.



-Türk yargısının meşruiyet sorunu varmış gibi gösteriliyor. Yasama , yargı ve yürütmenin birbirine üstünlüğü yok. Devlet adına yetki kullanan herkesin yargı bağımsızlığına saygı göstermesi gerekir. Hukuk siyasetten bağımsız olmalıdır.



-Verilmiş yargı kararlarının yeniden incelenmesi yargı erkini zedeler.



-Uyuşmazlıklara konunun uzmanı olan yargı bakmalı.



-Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı verilmemeli



-Yargı mensuplarına örgütlenme hakkı verilmeli



-Türk yargısının meşruiyet sorunu varmış gibi gösteriliyor



-Hukuka aykırı ve insan hakları ihlali oluşturan deliller kullanılmamalı



-Kolluk güçleri yasalara kesinlikle uymalı

