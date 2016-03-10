Danıştay'da yeni yönetim

Danıştay Başsavcılığı ile bazı daire başkanlıklarını belirleyecek seçimler sonuçlandı. Seçim sonuçlarına göre;

Danıştay Başsavcılığına Halil Yılmaz,

12. Daire Başkanlığına İrfan Eroğlu,

13. Daire Başkanlığına Nevzat Özgür seçildi.

4. Daire Başkanlığı, 5. Daire Başkanlığı ve YSK üyelikleri için yapılacak seçimler ise ertelendi.

Habertürk'ün haberine göre, Danıştay Başsavcısı Mehmet Rıza Ünlüçay'ın 27 Ekim 2015'te yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla Başsavcılık koltuğu uzun süredir boş kalmıştı. Danıştay Başsavcılığına seçilen 12. Daire üyesi Halil Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı iken 2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmişti.