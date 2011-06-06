-DANIŞTAYDA SEÇİM ÇARŞAMBA YAPILACAK ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Mustafa Birden'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için 8 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te seçim yapılacak. Danıştay başkanı seçilebilmek için 8 yıl Danıştay üyeliği yapmış olmak gerekiyor. Seçime katılmak isteyenler, seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazıyla başvurabilecekleri gibi toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabiliyor veya teklif edilebiliyor. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu'nun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimlerde ilk üç oylamada sonuç alınamazsa üçüncü turda en çok oyu alan 2 aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak. Bu turdan da sonuç alınmazsa seçim yeniden aday gösterilerek tekrarlanacak. Danıştayın yeni başkanı yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl süreyle görev yapacak. Danıştay başkan adaylığı için şu ana kadar Danıştay 1. Daire Üyesi Hüseyin Karakullukçu başvurdu.