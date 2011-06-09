-DANIŞTAYA YENİ GENEL SEKRETER ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Danıştay Genel Sekreterliğine 5. Daire üyesi Mustafa Kökçam getirildi. Danıştay Genel Sekreterliği görevini yürüten Hüseyin Poroy'un görevden ayrılması üzerine yerine, 5. Daire üyesi Mustafa Kökçam atandı. Mustafa Kökçam, 11 Mayıs 1961'de Ermenek'te doğdu. Eskişehir-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Afyon Mali Bilimler Fakültesinden 1982'de mezun olan Kökçam, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 1990'da mezun oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdare Hakim adaylığında 1983 tarihinde mesleğe başlayan Kökçam, sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerine bulundu. Cumhurbaşkanı tarafından 3 Mart 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Kökçam, 5. Daire üyeliği görevini yürütüyor. Mustafa Kökçam, evli ve iki çocuk babası. Danıştay üyesi Hüseyin Poroy ise Danıştay 11. Dairesinde görevini sürdürecek.