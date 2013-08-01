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Danıştay; Veli Saçılık'tan kopan kolun bedelini istiyor

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Danıştay’ın Burdur Cezaevi'nde koğuşa giren bir dozer yüzünden kolu kopan Veli Saçılık'tan 700 bin TL tazminat istediğini söyledi

01 Ağustos 2013 19:17

T24/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün,  koğuşa giren dozerin bir kolunu kopardığı  Veli Saçılık’la düzenlediği  basın toplantısında, Danıştay’ın olayın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra faiziyle birlikte 700 bin lira tazminat istediğini söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Danıştay’ın Burdur Cezaevi'nde koğuşa giren bir dozer yüzünden kolu kopan Veli Saçılık'tan 700 bin TL tazminat istediğini söyledi. Saçılık’la bir basın toplantısı düzenleyen Aygün, “Eğer Ethem Sarısülük polise taş attığı için öldürüyor ve katili polis yargılanmıyorsa, hafızalarda çoktan unutulmuş olan Danıştay'ın böyle bir karar vermesi son derece normaldir. Bu karar vicdan, hukuk ve adalet duygusu bakımından asla kabul edilemez" dedi.  Olayın üzerinden 13 geçtiğine  dikkat çeken Aygün, “Danıştay bir karar verdi ve bu karara göre Burdur Cezaevi'nde müdahalede bulunan jandarmaya taş attığı için Veli'nin kolunun koparılması orantılı bir müdahaleymiş. Yani Veli kendi eylemi ile kolunun kopmasına yol açmış. Yüce Danıştay'ın verdiği karar bu”.

 

‘Kolum bir köpeğin ağzında bulundu’

 

Bildiri dağıttığı için 18 yaşında gözaltına alındığını,  Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence gördüğünü ve tutuklandığını anlatan  Saçılık,  tahliye olduktan  sonra yeniden tutuklandığını Ulucanlar’ın ardından  Burdur Cezaevi'ne gönderildiğini anlattı. “ Bir sabah büyük bir hışımla saldırı başladı, her yer savaş alanı gibiydi. Koğuşa dozerle daldılar ve kolumu kopardılar. Ardından kolum bir sokak köpeğinin ağzında bulundu. İsyan ettiğim ve kamu malına zarar verdiğim için iki tane dava açtılar" dedi.

 

‘Danıştay; ‘kepçeye taş atmışsın’ diyor’

 

Saçılık, “Danıştay, 'Sen kepçeye taş atmışsın, bundan dolayı kendi kusurundur, senin kolunun koparılması haktır' diyor. Danıştay bu kararıyla suç işlemiştir. 'Taş atarsan Ethem Sarısülük gibi ölümü hak edersin' demeye getiriyor" dedi.

 

‘Bir kolumu aldınız, öbür kolumu bırakın’

 

Parayı ödemesinin mümkün olmadığını söyleyen Saçılık,  “ Benim bir kolumu aldınız, öbür kolumun peşini bırakın. Sizden adalet beklemiyorum sadece kolumu verin. Ben hayatımı yaşamak istiyorum" diye konuştu.   

TDKP davasından hükümlü olarak kaldığı Burdur Cezaevi’nde, diğer hükümlü ve tutukluların duruşmaya çıkmaması  üzerine, koğuşa giren dozerin kolunu koparttığı Veli Saçılık hukuk mücadelesine devam ediyor.

Cezası tamamlandıktan sonra kopan kolu için tazminat davası açan Saçılık Antalya 1. İdare mahkemesinin2005 yılında verdiği kararla yaklaşık 250 bin lira maddi ve manevi tazminat aldı.

 

Karara Adalet Bakanlığı itiraz etti. Danıştay 10. Dairesinde görülen dava  26. Haziran 2013 tarihinde  sonuçlandı. Buna göre Danıştay kopan kolu ve uğradığı işkence nedeniyle Antalya 1. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti ve faizleriyle birlikte Veli Saçılık’tan yaklaşık 700 bin lirayı geri vermesini istedi.

 

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