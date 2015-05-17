Danıştay Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin anıldı

2006 yılında Danıştay saldırısında öldürülen İkinci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, ölümünün 9'uncu yılında Ankara'da mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine Özbilgin ailesi ve yakınları ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay Başsavcısı Mehmet Rıza Ünlüçay ve Danıştay üyeleri de katıldı.

Özbilgin'in mezarına karanfil bırakıldı, Kuran okundu. Kısa bir konuşma yapan Danıştay Başkanı Güngör, 9 yıl önceki saldırının acısını hala yaşadıklarını belirtti, benzer acıların yeniden yaşanmamasını diledi.