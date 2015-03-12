Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan tahliye olabilir

Ergenekon davasının cezaevindeki tek sanığı olan Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan tahliyesini istedi. 8 yıl 10 aydır tutuklu bulunan Arslan’ın avukatı müvekkilinin cezasının hüküm giydiği diğer davalara sayılmasını istedi. İnfaz yasasına göre 8 yıl 10 aylık tutukluluğu 5 farklı suçtan aldığı 8 yıla sayılırsa, Arslan tahliye olabilir.

Ergenekon davasından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan, dosyası Yargıtay’da beklediği için halen tutuklu konumunda. Uzun tutukluluğu 5 yılla sınırlayan yasa gereği 2014’te Ergenekon’dan tahliye kararı çıktı. Cezaevine girdiği ilk dönemlerde ‘zihinsel engelli’ raporu almak için sürekli olay çıkaran ve kamu malına zarar veren Arslan, duruşma ve cezaevindeki bu fiillerinden dolayı 5 ayrı davada 12 yıl ceza aldığı için serbest kalamadı.

‘10 ay fazla yattı’

Ancak avukatı Oğuz Kayıran dün Yargıtay’a gönderilmek üzere İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 3 ayrı dilekçe sundu. Arslan’ın 8 yıl 10 aydır tutuklu olduğunu belirten Kayıran müvekkilinin yattığı sürenin cezaevinde ve duruşmalarda sergilediği hareketlerden aldığı 12 yıl hapis cezasının yerine sayılmasını istedi. İnfaz yasasına göre 8 yıl tutuklu kalması gereken Arslan’ın avukatı Kayıran, “Müvekkilim cezaevinde ve duruşmalarda sergilediği hareketler nedeniyle 5 davada toplam 12 yıl ceza aldı. İnfaz yasasına göre 8 yıl 7,5 gün tutuklu kalması gerekiyor. Ergenekon davası nedeniyle yattığı 8 yıl 10 aylık hapis cezası 8 yıl yerine sayılmalıdır. Çünkü 10 aydır fazladan cezaevinde bulunuyor” dedi.

2006’da Danıştay’a silahlı saldırı düzenleyerek 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’i öldüren Arslan ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuş ancak bu dosya daha sonra Ergenekon davasına eklenmişti.

Aldığı diğer cezalar

- Sincan 2. Asliye Mahkemesi: 4 yıl 9 ay

- Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi: 3 yıl 4 ay

- Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesi: 1 yıl 5 ay 15 gün

- Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesi: 1 yıl 2 ay

- Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi: 6 ay