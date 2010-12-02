-DANIŞTAY SBS İTİRAZINI KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Buna göre, 2010-2011 öğretim yılında 7. sınıflar için SBS yapılacak. Bir öğrenci velisi, 10 Temmuz 2010 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in, Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kademeli olarak kaldırılmasını öngören bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf SBS'nin yürütmesini durdurmuştu. Davalı MEB, daire kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in itirazını oy çokluğuyla kabul etti.