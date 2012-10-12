Danıştay saldırısının kayıtları 6 yıldır incelenmemiş

Danıştay hakimi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldüğü saldırıdan bugüne Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün incelemediği Genel Sekreterlik bilgisayarı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde incelenecek.

Danıştay saldırısına ait kamera kayıtlarının silinmesine ilişkin OYK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 10 sanıklı dava İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görüldü. Dünkü duruşmada Mahkeme Başkanı Ali Alçık, mahkemeye gelen belgeleri açıkladı. Dün sabah Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre, “Danıştay Genel Sekreterlik ve sekreter yardımcılarının odasındaki bilgisayarlarda herhangi bir inceleme yapılmadığı'nın belirtildiğini ifade eden Başkan Akçay, Danıştay'dan daha önce gelen bir yazıya göre, binada 2006 yılının Mayıs ayında şalterlerin, sivil savunma uzmanı olan nöbetçi memurlar tarafından kapatıldığının aktarıldığını hatırlattı. Başkan Alçık, yeni gelen Sivil Savunma Müdürlüğü yazısına göre ise, “Yalnızca binadaki katların şalterinin kapatıldığı, güvenlik kameralarının bulunduğu ana giriş katındaki şalterlerin kapatılmadığının ifade edildiğini” söyledi. Danıştay'a yazı yazan mahkeme, Genel Sekreterlik odasında bulunan bilgisayarın mahkemeye gönderilmesini talep etti. Söz konusu bilgisayarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak incelemesinin ardından Danıştay saldırısına ait görüntülerin var olup olmadığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

Oyak fişleme yaptı mı?

Sanıklardan, dönemin OYAK Güvenlik çalışanları Barış Demirtaş ile Mustafa Tarık Özyılmaz'ın bilgisayarlarından alınan imaj raporlarının da mahkemeye ulaştığını belirten Başkan Alçık, bu raporlarda dikkat çeken bazı yerleri Demirtaş ve Özyılmaz'a okuyarak, kimi sorular sordu. İmaj raporlarının bazı yerlerinde, ''Danıştay'', ''bunların hepsi tesadüftür'', ''takip edilecekler'' ve ''Elazığ Süryani'' başlıkları altında, ''Beyaz renkli araç evin önündeydi takip edilecek'' gibi cümlelerin olduğu, etnik gruplar, cemaatler, gazetecilerle ilgili özel bilgilerin yer aldığı yazılar bulunduğunu hatırlatan Alçık, sanık Demirtaş'a, ''Nedir bunlar?'' diye sordu. Demirtaş ise, ''Bunların tamamı OYAK Güvenlik kullanıcılarının kendi notlarıdır. Bana ait değildirler'' dedi. Yine, imaj raporlarındaki hususi bilgileri okuyan Alçık'ın, buna benzer soru yönelttiği sanık Özyılmaz da, ''Dosyaların tamamı 2002 yılından itibaren, OYAK Güvenlik'te yürüttüğüm görevle ilgili evraklardır. Bunlardan başka evraklar da vardır. Bu evraklar, 10 yıllık görevim süresince dönemin şartları gereği hazırlanmış evraklardır ve hiç birinde suç unsuru yoktur'' dedi. Sanık Özyılmaz, evraklarda bilgi alışverişi yapıldığını ve bunun da özel güvenlik şirketi hizmetinin gereği olduğunu savunarak, faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi olduğunu, güvenlik şirketi olmaları nedeniyle kamu hizmetinin tamamlayıcı unsuru olarak görev yaptıklarını, belgelerin ifşa edilmeyen paylaşımlar olduğunu ve kendisiyle çalıştığı kurumun sırlarını ihtiva ettiğini söyledi.

‘466 dosya da geri döndürülebilir’

Duruşmada, sanık avukatları tarafından mahkemeye daha önce sunulan bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişi Çağlar Ülküderner, tanık olarak dinlendi. Saldırıya ilişkin görüntülerin geri dönülmez biçimde silinmesinin çok zor olduğunu ve Danıştay'daki silahlı saldırının yapıldığı 17 Mayıs 2006'dan bir gün önce silindiği iddia edilen kamera kayıtlarını üzerinde çalışarak geri getirdiğini söyleyen Ülküderner, ''Bir kaydı geri dönüşü olmayacak şekilde silmeniz için onu kazımanız gerekir. Bir görüntüyü o şekilde silmek çok zor ve bunun için çok pahalı cihazların kullanılması gerekiyor. Ben ilk 43 görüntüyü çok çaba sarf etmeden geri getirdim. 466 dosya da geri döndürülebilir. Geri döndürülemeyecek şekilde silindi diye bir şey yok'' ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Ali Alçık'ın, ''Kayıt yapılmadığı anlaşıldığında, bu işle görevli kişiler cihazı resetleyip gidiyor mu? Yapılacak başka bir şey yok mu?'' diye sorduğu Ülküderner, ''Biz bir sorun olduğunda, kapat aç tekniğiyle sorunu çözmeye çalışır, ilk müdahaleyi yaparız. Kapatıp açınca sistem düzgün çalışmış olur ve görevliler de, 'her şey normal' diye bir tutanak tutarlar. Türkiye 'de anlık çözümler üretilir'' diye konuştu.

Danıştay kaydı izletildi

Duruşmada, hazırlanan sinevizyon sistemiyle, bilirkişi Ülküderner'in, harddisk üzerinde bulduğu, biri Danıştay binasının içi, ikisi de dışında olmak üzere toplam 3 görüntü kaydı da izletildi. İzletilen görüntülerde, bir temizlik görevlisinin binanın önünde temizlik yaptığı ve araçların gelip gittiği görülüyor.

Ergenekon davasına bakan mahkemeye soruldu

Oyak Güvenlik davasında 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nın davanın Ergenekon davasıyla birleşmesi konusunda görüşünün sorulmasına karar verdi. Danıştay'a saldırısı davası Ergenekon'la birleştirilmişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin olumlu bir cevap vermesi durumunda Oyak Güvenlik davası da Ergenekon'la birleşecek.