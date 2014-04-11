Danıştay, sabit telefon trafiğini izlemeye 'dur' dedi

Reyhanlı saldırısı sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “sabit telefonlardan yapılan tüm konuşmaların bir kurumda toplanması” kararına yargı “dur” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Danıştay 13. Dairesi, alınan kararın tüm sabit telefon konuşmalarının hakim kararı olmaksızın dinlenilmesi ve kayda alınmasına olanak sağlayabileceğini belirterek, kararın ilgili bölümlerinin yürütmesini durdurdu.

BTK Reyhanlı sonrası 18 Temmuz 2013’teki kurul toplantısında sabit telefon hattı trafiğinin alınmamasından dolayı istihbarat zaafiyetleri olduğu uyarısının güvenlik bürokratlarınca iletildiği gündeme geldi. Bu toplantıda Kurul, “Her bir sabit telefon hattı işletmecisinin tüm POP noktalarına ait trafiğini Başkanlık Ankara lokasyonuna IP protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi” yönünde kararı aldı.

Alınan karar tüm sabit telefonlardan yapılan görüşmelerin mahkeme kararı olmaksızın BTK’da toplanması anlamına geldiği için tartışmaları da beraberinde getirdi.

‘İzleniyoruz’ tartışması

Durumdan rahatsız olan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) de dava açarak Danıştay’a taşıdı. Dava şubatta karara bağlanırken, karar taraflara üç gün önce tebliğ edildi. Danıştay 13. Dairesi, BTK’nın sabit telefonlarla ilgili aldığı kararın, “Tüm trafiğe ilişkin iletişimin hakim kararı olmaksızın tespitinin sağlanması, dinlenilmesi ve kayda alınmasını mümkün hale getirdiğine” dikkat çekti. Danıştay, oy birliğiyle ilgili maddenin yürütmesini durdurma kararı aldı.

Davayı açan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, kararı şöyle değerlendirdi:

“Kayıtların Telekümonikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) gönderilmesi konuştuğunuz hattın içine TİB’in girmesi demek oluyor. TELKODER olara, haberleşme kayıtlarının bir noktada toplanmasının haberleşmenin gizliliğine aykırı olması ve böyle bir uygulamanın işletmecilere ek yatırım külfeti getirmesi nedeniyle Danıştay’a geçen yıl temmuzda dava açmıştık. Danıştay, bu otomatik kayıtların TİB’e gönderilmesi uygulamasını sabit telefon hatları açısından yürütmesini durdurdu. Danıştay kararı tüm sabit telefon trafiğinin TİB üzerinden geçirilmesinin artık önüne geçiyor. Böylece 13 milyon küsur sabit telefon hattı sahibi kişinin görüşme bilgileri risk yaratacak ve savunmasız halde kaydedilmeyecektir. Karar üç gün önce bize tebliğ edildi. Esastan kararın da aynı yönde çıkmasını bekliyoruz. BTK’nın itirazına ilişkin bir bilgimiz ise yok.”

BTK itiraz edebilecek

BTK’nın, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz üzerine Kurul’un vereceği karar kesin nitelik taşıyacak. Danıştay 13. Daire daha sonra davayı esastan da görüşerek karara bağlacak. Ancak, bu süreçte Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle sabit telefon trafik bilgileri BTK üzerinden toplanmayacak. Aksine uygulamanın sürdürülmesi halinde, BTK ve TİB yetkilileri yargı kararına uymamaktan ceza davalarına muhatap olabilecekler.

BTK yetkilileri ise Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına neden olan kurul kararının, sabit hatlarda dinleme yapılmasına olanak sağlayan altyapının kurulması amacıyla alındığını savundular.