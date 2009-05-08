Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek'in TRT 6'nın yayından kaldırılması istemiyle açtığı davayı kabul eden Danıştay, RTÜK'ten savunma istedi.



Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek'in Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TRT 6'nın yayınına izin vererek Anayasa'nın 3,10,11,13,14 ve 174. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Mart 2009'da açtığı davayı kabul eden Danıştay ilk ara kararı verdi.



RTÜK savunma verecek



TRT Şeş yayınlarının durdurulmasının istendiği dosyayı inceleyen Danıştay 13'üncü Dairesi, RTÜK'ten savunma alınmasını kararlaştırdı. Yüksek mahkeme yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin, davalı idare olan RTÜK'ün savunması alındıktan ve ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra incelenmesine karar verdi. Bunun için RTÜK'e 30 günlük süre verildi.



ADD Şube Başkanı Özyürek, 1 Ocak 2009 tarihinde resmen yayına başlayan TRT 6'nın yayınının Anayasa'ya aykırılık oluşturduğuna dikkat çekip, 26 Haziran 2008'de yürürlüğe giren RTÜK Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.