Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ni görüşecek: Hedef bin avukatla katılım

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali davası 28 Nisan’da görülecek. Tarafların beyanlarının alınacağı duruşmalı yargılamaya katılmak için şu ana kadar 500 avukat yetki belgesi alırken, bu sayının 26 Nisan’a kadar bine ulaşması hedefleniyor.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeden çıkmasını ‘hukuksuz’ bulan kadın örgütleri ve barolar kritik karar öncesi davaya katılım çağrısı yaptı. Kadın örgütlerinin yanı sıra İstanbul ve İzmir Baroları da Ankara’da yapılacak Danıştay duruşmasına katılım için araç kaldıracak.

TBB Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, ‘tarihi’ olarak değerlendirdiği duruşmaya katılımın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararıyla çıkılmasının Anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu belirten Suiçmez, “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece avukatların ve kadınların görevi olmadığını, yargının da görevi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de Danıştay’ı göreve davet ediyoruz. Bu karar iptal edilmelidir” dedi.

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