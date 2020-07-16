Danıştay'ın Ayasofya kararı, İş Bankası hisseleri için emsal olacak

Danıştay'ın, Ayasofya’nın ibadete açılmasını Fatih’in mirası ve vasiyeti olarak değerlendirmesi üzerine CHP, İş Bankası hisseleri için de Atatürk'ün mirasına uyulmasını istiyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Fatih'in vasiyetine sahip çıkılırken, Atatürk'ün vasiyeti gözardı ediliyor" dedi.

İktidar Ayasofya'nın ibadete açılmasını ‘'Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermesi'' çerçevesinde Fatih'in mirası ve vasiyeti olarak görüyor. Danıştay da Ayasofya'nın vakıf senedinde belirtildiği biçimde cami olarak kullanılmasını esas aldı. Benzer bir durum ise, Atatürk'ün İş Bankası hisselerini CHP'ye bırakmasında yaşanıyor. Hisselerin CHP'ye bırakılması, Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetine dayanıyor. Ancak iktidar bu hisseleri vasiyete aykırı biçimde hazineye devretmek istiyor. Fatih'in vasiyetine sahip çıkılırken, Atatürk'ün vasiyeti gözardı ediliyor.