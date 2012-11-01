Danıştay davasında 'boş hard disk' skandalı

Danıştay saldırısının bilinmeyenlerini ortaya çıkarabilecek Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı'nın odasındaki bilgisayara ilişkin mahkemeye gönderilen hard diskin içinin boş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme, Danıştay'a yazı yazarak hard diskin içinin boş olduğunu belirtti ve bilgisayarın imajının doğru şekilde alınarak hard disk ile gönderilmesini istedi.

Danıştay saldırısına ait kamera kayıtlarının silinmesine ilişkin OYAK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 10 sanıklı dava İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülüyor. Davada yapılan savunmalarda, kameraları kayıt eden cihazlardan birinin de Genel Sekreter Yardımcısı odasındaki dolapta kilitli olduğu ve sistem arıza yapsa bile Genel Sekreter odasındaki bilgisayarda kamera görüntülerinin izlenip, kayıt yapılabildiği’ ortaya çıktı. Bu ifadeler üzerine mahkeme, Danıştay’a yazı yazarak Genel Sekreter Yardımcısı’nın odasındaki bilgisayarı acilen istedi. Mahkemenin isteği üzerine Danıştay, söz konusu bilgisayara ait hard diski İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bir an önce durumun açıklığa kavuşmasını isteyen mahkeme, söz konusu bilgisayarın gelmesi üzerine hemen harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerini çağıran mahkeme, söz konusu bilgisayara ait hard diskin incelenmesini ve saldırıdan bir gün önce 16 Mayıs ve saldırı günü 17 Mayıs 2006 tarihine ait görüntü olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Hard diski teslim alan emniyetin bilişim uzmanları hemen incelemeye aldı. Ancak içinin boş olduğu tespit edildi. Emniyet, bilgisayar imajının alınmadan hard diskin gönderildiğini ve bu nedenle incelenecek bir veri olmadığını bildirdi.

Bu yöndeki rapor üzerine mahkeme yeniden Danıştay’a yazı gönderdi. Kendilerine gönderilen hard diskin içinin boş olduğunu belirten mahkeme, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı’nın odasındaki bilgisayarın imajının doğru şekilde alınarak hard disk ile gönderilmesini istedi.

Davada verilen ifade ile ortaya çıkmıştı

Danıştay saldırısına ait kamera kayıtlarının silinmesine ilişkin davada tutuklu sanık OYAK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban, kameraları kayıt eden cihazın Genel Sekreter Yardımcısı odasındaki dolapta kilitli olduğunu ve sistem arıza yapsa bile Genel Sekreter odasındaki bilgisayarda kamera görüntülerinin izlenip, kayıt yapılabildiğini’ söyledi. Bu ifade üzerine mahkeme, Danıştay’a yazı yazarak Genel Sekreter Yardımcısı’nın odasında bulunan bilgisayarın durumunu sordu. Danıştay tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, “Saldırının yapıldığı dönemdeki Genel Sekreter tarafından kullanılan bilgisayarın hâlâ muhafaza edildiğini’ belirtti. Bu cevap üzerine mahkeme hemen harekete geçti. Danıştay’a yeni bir yazı gönderen mahkeme, söz konusu bilgisayarın bir an önce davanın görüldüğü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi. Mahkeme Danıştay’ın yanı sıra bir yazı da saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yazdı. Mahkeme, emniyete, ‘Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı odasındaki bilgisayar incelendi mi?’ diye sordu.

Emniyetin cevabı bugün mahkemeye ulaştı. Söz konusu soruşturma kapsamında Danıştay’dan kamera kayıtları yapan bilgisayarların hard disklerinin alınarak incelendiğini belirten Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü , kayıt yapabilen Genel Sekreter Yardımcısı odasındaki bilgisayarda inceleme yapılmadığını belirtti. Emniyetin bu kadar önemli bir delili incelememesi şaşkınlık yarattı.

'O güne' dair hiç bir kamera kaydı yok

Danıştay saldırısının gerçekleştiği gün binadaki güvenlik kameralarının kayıt yapmaması ya da kamera kayıtlarının "yok olduğu"nun anlaşılması üzerine bir soruşturma başlatılmış, soruşturma "kamera kayıtlarının silindiği" iddiasıyla davaya dönüşmüştü. Davanın OYAK Güvenlik'in eski Genel Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığı var. (Selahattin Günday-DHA)