Danıştay’dan gösteri yürüyüşleri için kritik karar:  Polis, artık "vatandaşların günlük yaşamı zorlaşıyor" gerekçesiyle eylemlere müdahale edemeyecek

Danıştay 10. Dairesi, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) açtığı davada toplantı ve gösteriyi yürüyüşlerinin “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” şartına bağlanmasını hukuka aykırı bularak, iptal kararı verdi.

ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, HKP avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı.

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin ç fıkrasında “Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir” hükmüne yer verilmişti.

Oy birliğiyle iptal

Başvuruyu değerlendirilen Danıştay 10. Daire, Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (a), (ç) bentlerinde yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu oy birliği iptal etti. Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi.