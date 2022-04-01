Danıştay’dan bir ilk: Meslekten ihraç edilen eski hâkime 10 bin lira manevi tazminat

Danıştay, FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılarla ilgili ilk kez bir manevi tazminat kararı verdi. Yüksek Mahkeme, eski Hakim Berk A.’nın, HSK tarafından mesleğinden ihraç edilmesine ilişkin kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederken bu işlem nedeniyle duyduğu elem ve ıstırabın giderilmesi için de davacıya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar uyarınca Berk A. mesleğe iade edilecek. Ayrıca Berk A.’ya mesleğinden ayrı kaldığı süre boyunca yoksun kaldığı özlük hakları ile parasal hakları da geri verilecek.

“Örgüt evinden kendim ayrıldım”

Dava dosyasına göre Hâkim Berk A., 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 24 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile meslekten ihraç edildi. Berk A.’nın bu karara yaptığı itiraz Kasım 2016’da HSK’ca reddedildi. Erzurum Başsavcılığınca hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berk A. ifadesinde, “lise yıllarında ailesinin telkiniyle FETÖ iltisaklı okul ve dershaneye kaydolarak eğitim gördüğünü, üniversiteyi kazandıktan sonra 2007-2008 yıllarında örgüt evinde kaldığını ancak 2008 yılında bu evden ayrılarak arkadaşlarıyla başka bir eve çıktığını ve örgütle bir daha hiçbir şekilde irtibat kurmadığını söyledi. Savcılık, soruşturma sonucunda Berk A. hakkında takipsizlik kararı verdi.

HSK’dan “babası ve kardeşi de FETÖ’cü” savunması

Bunun üzerine eski Hâkim Berk A., meslekten ihracına ilişkin HSK kararının iptali ve 250 bin lira manevi tazminat istemiyle Danıştay’da dava açtı. Davaya karşı savunmasını sunan HSK, Berk A.’nın kendi itiraflarının var olmasının yanı sıra, kardeşi ve babasının FETÖ ile irtibatı bulunduğunu, bu nedenle ihraç kararının doğru olduğunu savundu. Danıştay savcısı, Berk A.’nın meslekten ihraç kararının yerinde olduğunu belirterek talebin reddini isterken, Danıştay tetkik hakimi ise, davacının barınma ve eğitim amacıyla örgüt evlerinde kaldığını ve kendi rızasıyla evden ayrıldığını belirterek, HSK kararının iptalini talep etti.

“Yeterli delil yok”

Dosyaya bakan Danıştay 5. Daire de HSK’ca verilen meslekten ihraç kararının iptaline karar verdi. Daire kararında, Berk A.’nın barınma ve eğitim amacıyla örgüt evlerinde kaldığına ilişkin beyanlarının aksini ispat edecek bir delil olmadığı, kardeşi ve babasına yönelik suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı gibi suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereği bu durumun davacı aleyhine yorumlanamayacağı kaydedildi. Berk A.’nın örgüt iltisaklı kişilerle telefon görüşmelerinin olmasının da yeterli delil olarak kabul edilmediği ifade edilen kararda, “Netice itibarıyla, davacıya ait cep telefonuna ait HTS kayıtları ve davacının kardeşine ve babasına ait tespitler, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koymaya yeterli tespitler olarak değerlendirilmemiştir” denildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davalı idarece bakılmakta olan dosyada, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil sunulmadığı, sunulan delillerin ise davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyacak yeterlilikte ve nitelikte olmadığı, ayrıca ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarca verilen cevaplarda da davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır”

10 bin lira manevi tazminat

Daire ayrıca eski hakimin manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek, 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Kararda buna ilişkin, “Hakkında hukuka aykırı biçimde tesis edilen işlemden dolayı davacının duyduğu elem ve ıstırabın kısmen de olsa giderilmesini temin amacıyla 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Danıştay’ın bu kararı uyarınca Berk A., hâkimlik mesleğine iade edilecek. Berk A’ya ayrıca mesleğinden ayrı olduğu süre boyunca yoksun kaldığı özlük haklarının yanı sıra parasal hakları da yasal faiziyle birlikte geri ödenecek.