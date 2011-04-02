Danıştay Çevre Bakanlığı'nın orkinos itirazını reddetti

T24 - Danıştay Dava Daireleri Kurulu, İzmir'deki Sığacık Koyu'nda balık çiftlikleri kurulmasına olanak tanıyan 2008 yılına ait imar planının yürütmesinin durdurulması kararına Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetti.



Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Şehrazat Mercan, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın balık çiftlikleri kurulmasına olanak tanıyacak 2008 yılına ait 1/100 bin ölçekli imar planı düzenlemesine karşı Urla ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'ndeki muhtar ve vatandaşlar tarafından Danıştay 6. Dairesi'ne itiraz davası açıldığını, dairenin söz konusu imar planının yürütmesini durdurma kararı aldığını belirtti. Mercan, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın da bu karara itirazı üzerine konunun Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nda görüşüldüğünü ifade etti.



Kurulun perşembe günü kendilerine tebliğ edilen kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın itirazını reddettiğini ifade eden Mercan, şunları söyledi:



''Verilen karar burada planlanan çiftliklerin kurulmasını tamamen engelleyen bir karar değil, ancak ruhsatların durdurulmasını gerektiriyor. Çevre Bakanlığı, 2008 yılındaki planların ardından aynı düzenlemelerle 2009 ve 2010'da da imar planları hazırladı. İçeriğinin aynı olması nedeniyle bu kararın 2010 revize imar planını da kapsaması ve verilen tüm ruhsatların iptal edilmesi gerektiğine inanıyoruz.''



İlçelerinde orkinos çiftliği kurulmaması amacıyla çalışma yürüten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kararın bir ilk zafer niteliğinde olduğunu söyledi.





