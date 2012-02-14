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Danıştay binasında ‘böcek’ bulundu!

Danıştay üyesi Zeki Yiğit’in odasında ses kayıt cihazı bulundu. Cihazın, temizlik sırasında masanın altından yere düşünce fark edildiği iddia edildi.

14 Şubat 2012 10:19

 

 
T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyesi seçilen Zeki Yiğit’in makam odasında “böcek” tabir edilen ses ve kayıt cihazı bulundu.
 
Olay, tutulan tutanakla adliyeye yansıtıldı. Türker Karapınar'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay üyesinin odasında bulunan böcekle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, dinleme cihazını kimlerin koyduğu, Yiğit’in Danıştay’a atandığı tarihten önce mi, sonra mı konulduğu gibi soruların yanıtları aranacak.
 
Alınan bilgiye göre Yiğit’in odasında yapılan temizlik sırasında masanın altından bir cisim yere düştü. Cismin daha sonra yapılan incelemesinde ortam dinlemeleri için kullanılan ve “böcek” tabir edilen ses kayıt cihazı olduğu anlaşıldı. Böcek olayanın Danıştay yetkililerine haber verilmesi üzerine konuyla ilgili tutanak tutuldu ve olay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yansıtıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay’ı sarsan böcek olayına ilişkin olarak soruşturma başlattı.
 

Yiğit konu hakkında konuşmadı

 
Yiğit, iddianın hatırlatılması üzerine, “Bu konuda bir bilgi vermem mümkün değil şu anda” diye konuştu. Yiğit, konuyla ilgili adli soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, kendisinin olaydan haberi olup olmadığına yönelik sorulara da “Benim bilgim dahilinde değil” yanıtını verdi.
 
 

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