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DANIŞTAY BAŞSAVCILIĞINA 7. DAİRE BAŞKANI CANDAN SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

20 Eylül 2010 19:28

-DANIŞTAY BAŞSAVCILIĞINA 7. DAİRE BAŞKANI CANDAN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Danıştay Başsavcılığına 7. Daire Başkanı Turgut Candan seçildi. Danıştay Başsavcısı Yılmaz Çimen'in 25 Mayıs 2010 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından başsavcılık seçimlerine başlanmıştı. Adli tatil dolayısıyla ara verilen seçimlere adli yılın açılmasıyla yeniden başlandı. 7. Daire Başkanı Candan, Danıştay Genel Kurulu'nca Danıştay Başsavcılığına seçildi. -CANDAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ- 1947 yılında Ankara'da doğan Turgut Candan, Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1979'da Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünden mezun oldu. Kamu görevine ilk kez 27 Mart 1970'te Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak başlayan Candan, 31 Ocak 1973'te Danıştay tetkik hakimliği, 31 Ekim 1988'de Danıştay savcılığı görevine atandı. Candan, 26 Mayıs 1997'dede Danıştay üyeliğine, 31 Mayıs 2005'te  Danıştay 7. Daire Başkanlığına seçildi. Fransızca bilen Candan'ın 2 çocuğu var.

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