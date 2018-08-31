Danıştay baskını davasında karar çıktı. Osman Yıldırım 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alpaslan Aslan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Sanık Alparslan Arslan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, diğer sanıkların olayla ilgilerinin bulunmadığını söylemiş, “Türkiye’de şeriatın ilan edilmesini istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Alparslan Arslan’ın 17 Mayıs 2006 sabahı Danıştay İkinci Dairesi’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda başından yaralanan Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, Daire Başkanı Mustafa Birden’in de aralarında bulunduğu dört kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.