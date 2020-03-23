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Koronavirüs

Danıştay Başkanlığı seçimi Koronavirüs nedeniyle ertelendi 

23 Mart 2020 15:40

Danıştay'da 25 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yaş haddinden emekli olmuştu. 

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Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart'ta yaş haddinden emekli olmuştu. Yeni başkanı belirlemek amacıyla 25 Mart'ta Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

Danıştay'daki başkanlık seçiminin Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının Danıştay üyelerine gönderilen mesajla bildirildiği belirtildi.

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