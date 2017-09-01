Danıştay Başkanı: Yargı, hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı; CHP ne yapmaya çalışıyor?

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, CHP’nin Çanakkale’nin Kocadere mevkiinde düzenlediği Adalet Kurultayı sonrası yayımlanan "sonuç bildirisi"ne tepki gösterdi. "Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı" diyen Özer, sözlerinin devamında "CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor" ifadesini kullandı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon sırasında Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zührü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "eğilerek" selam vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Söz konusu kare, "Yargı teslim edildi" şeklinde yorumlanmıştı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 2014 yılında Erdoğan salondan ayrılırken, adaletin bağımsızlığını sembolize etmesi için düğmesiz yapılan cübbesini iliklemeye çalışmıştı.

Güngör, iki yıl sonra, 5 Mayıs 2016’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize ziyaretine de katılarak Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le birlikte çay hasadı yapmıştı.

Resepsiyona katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Zerrin Güngör ile görüşmesini şöyle aktardı:

Gecenin ilerleyen saatlerinde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e rastladım. “Nasılsınız? Son dönemde yargıyla ilgili eleştirilere ne diyorsunuz?” diye sorunca bam teline bastığımı anladım. Çok rahatsızdı bu durumdan Zerrin Hanım. “Yargıyı bu şekilde malzeme yapmak, töhmet altında bırakmak bütün Türkiye’ye zarar verir. CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı. Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar” diye konuştu. Zerrin Hanım’dan konuştuklarımızı yazabileceğimin teyidini aldım.