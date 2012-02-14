Danıştay Başkanı: Binayı ilaçlıyoruz böcek möcek kalmayacak

T24 - Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, bir Danıştay üyesinin odasında bulunan dinleme cihazına ilişkin, "Yeni binaya taşınıyoruz. Artık böcek möcek kalmayacak, ilaçlayacağız her tarafı" dedi.

Karakullukçu, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Bilinmeyen Türkler" konulu fotoğraf sergisinin açılışında, gazetecilerin, Danıştay Üyesi Zeki Yiğit'in odasında bulunan dinleme cihazına ilişkin sorularını yanıtladı.

Dinleme cihazının bulunması üzerine tutanak tutulduğunu ve konunun ilgili makamlara intikal ettirildiğini anımsatan Karakullukçu, soruşturmanın devamb ettiğini belirtti.

Karakullukçu, cihazı kimin, ne amaçla ve ne zaman koyulduğunun araştırıldığını fakat şu ana kadar sonuç alınamadığını söyledi. Yeni Danıştay binasına taşınıldığı için diğer Danıştay üyelerinin eski binadaki odalarında araştırma yapılmasına gerek görmediğini ifade eden Karakullukçu, "Bir şeyin izinsiz dinlenilmesi aslında büyük bir olay. Hiç alışık olmadığımız, bizde çok rastlanmayan bir şey. Üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yeni binaya taşınıyoruz. Artık böcek möcek kalmayacak, ilaçlayacağız her tarafı" diye konuştu.