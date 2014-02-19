Danıştay, Ballıkaya Barajı'nda yürütmeyi durdurdu



Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ballıkaya köyünde inşaatına başlanılan ve kamulaştırmaların bir kısmı tamamlanan Ballıkaya içme suyu barajı projesinde Ankara Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ballıkaya köyünde inşaatına başlanılan ve kamulaştırmaların bir kısmı tamamlanan Ballıkaya içme suyu barajı projesinde Ankara Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Köylü bir vatandaş adına Av. Savaş Barış Peker ve Av. Sinan Yılmaz'ın Ballıkaya barajı için alınan acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay 6. daireye yürütmeyi durdurulması talepli iptal davası açılmıştı. Danıştay bir yıl sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu ay tebliğ olunan karara göre şantiyede çalışmaların durması gerekiyor. Alınan bilgilere göre bu büyüklükteki bir projeyle ilgili Türkiye çapında ilk defa yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

DSİ'nin karara itiraz etmesi bekleniyor

Öte yandan düşük kamulaştırma bedellerinden ötürü rahatsızlık duyan köylüler, Ankara Danıştay 6. dairesinin vermiş olduğu karar ile tekrar umutlandı. Av. Savaş Barış Peker, “Geçte olsa adalet adına doğru bir şeylerin yapıldığını görmek bizi sevindirdi. Bu karar köy halkı adına da sevindirici bir karardır" dedi.