Danışmanlar, politikacıların kulağına girdi!

Kameraların önünde veya miting alanlarında konuşurken bir sözcüğü unuttuğu için zor durumda kalan politikacıların imdadına ‘danışman’ kulaklıklar yetişti.



Bir şirket tarafından ithal edilen dünyanın ilk kulak içi telsiz alıcısı,yerel seçimler öncesinde halkın karşısına çıkacak belediye başkan adayları ve siyasetçilerden büyük ilgi görmeye başladı.



Dünyanın en büyük işitme cihazları üreticisi Phonak tarafından üretilen "invisty" modeli, kulak içine gizlenen bir telsiz alıcı ve küçük bir anahtarlık boyutundaki verici mikrofondan oluşuyor.



Özel pillerle çalışan cihaza her türlü mikrofon kolayca entegre edilebilirken, birden fazla mikrofon da gerekli durumlarda aktif hale getirilebiliyor. 13 saat kesintisiz çalışma özelliğine sahip cihaz, kulağın içine yerleştirildiğinde neredeyse hiç görünmüyor.



Belediye başkan adayları da istedi



İstihbarat servislerinin de kullandığı öğrenilen "danışman" kulaklık ve telsiz sisteminin ABD Başkanı Barack Obama ve birçok devlet başkanı tarafından da tercih edildiğini belirten firma yetkilileri, yerel seçimler öncesi televizyonlarda canlı yayınlara çıkmaya hazırlanan belediye başkan adayları ve bazı siyasetçilerin de cihazı test ederek, sipariş verdiğini belirtti.



Sistemi kullanan devlet adamları veya politikacıların, mitingler veya televizyon yayınlarında kendilerine yöneltilen sorularda, danışmanları tarafından "danışman kulaklık" sayesinde yardım aldığını vurgulayan yetkililer, bu sayede milyonların karşısında en zor sorulara en akılcı cevapların verilebildiğini kaydetti.



Farklı modelleri bulunan cihazın fiyatının, sahip olduğu özelliklere göre 300 ile 2 bin dolar arasında değiştiği öğrenilirken, şirket yetkilileri "gizlilik politikaları" gereği ürünü satın alan kişi ve kurumların açıklamadı.

