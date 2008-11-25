Danışıklı dövüş!..



Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Villarreal kendi sahasında zorlu rakibi Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.



E Grubu'nda milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı sahasında son şampiyon Manchester United ile golsüz berabere kalırken, grubun diğer maçında AaB, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Celtic'i 2-1 mağlup etti.



Almanya temsilcisi Bayern Münih evinde Steaua Bükreş'i 3-0 gibi net bir skorla geçerken, F Grubu'ndaki diğer maçta Lyon da deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'yı 2-1 yendi.



H Grubu'nda Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit, günün ilk maçında güçlü rakibi Juventus'la 0-0 berabere kaldı. İspanyol ekibi Real Madrid ise, deplasmanda BATE'yi 1-0'lık sonuçla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

