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Spor

Danışıklı dövüş!..

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Villarreal kendi sahasında zorlu rakibi Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.

25 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Villarreal kendi sahasında zorlu rakibi Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.

E Grubu'nda milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı sahasında son şampiyon Manchester United ile golsüz berabere kalırken, grubun diğer maçında AaB, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Almanya temsilcisi Bayern Münih evinde Steaua Bükreş'i 3-0 gibi net bir skorla geçerken, F Grubu'ndaki diğer maçta Lyon da deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'yı 2-1 yendi.

H Grubu'nda Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit, günün ilk maçında güçlü rakibi Juventus'la 0-0 berabere kaldı. İspanyol ekibi Real Madrid ise, deplasmanda BATE'yi 1-0'lık sonuçla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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