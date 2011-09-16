-Danimarka'ya ilk kadın başbakan KOPENHAG (A.A) - 16.09.2011 - Danimarka'da yapılan genel seçimleri kadın aday Sosyal Demokrat Helle Thorning Schmidt'in başkanlık ettiği sol blok kazandı. Thorning Schmidt, seçimi kazandığının belli olmasından sonra başkent Kopenhag'da çoşkulu taraftarlarına yaptığı konuşmada, ''Evet başardık. Hata yapmak yok. Tarih yazdık'' dedi. Oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimlerde 44 yaşındaki Thorning Schmidt'in başkanlık ettiği blok, 179 sandalyeli parlamentoda az farkla da olsa çoğunluğu sağlamayı garantiledi. Sol blokun anavatanda 89 sandalye kazandığı bildirilirken, başbakan Lars Loekke Rasmussen'in koalisyonu ise 86 sandalyede kaldı. Sol blokun ayrıca yarı özerk Grönland ve Faroe Adaları'na ayrılan 4 sandalyeden en az 2'sini kazanması bekleniyor. Başbakan Rasmussen de sonuçların belli olmaya başlamasının ardından yenilgisini kabul etti. Rasmussen, bu sabah hükümetin istifasını Kraliçe Margrethe'e sunacağını söyledi.