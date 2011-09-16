T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka'ya ilk kadın başbakan KOPENHAG (A.A)

16 Eylül 2011 11:34

-Danimarka'ya ilk kadın başbakan KOPENHAG (A.A) - 16.09.2011 - Danimarka'da yapılan genel seçimleri kadın aday Sosyal Demokrat Helle Thorning Schmidt'in başkanlık ettiği sol blok kazandı. Thorning Schmidt, seçimi kazandığının belli olmasından sonra başkent Kopenhag'da çoşkulu taraftarlarına yaptığı konuşmada, ''Evet başardık. Hata yapmak yok. Tarih yazdık'' dedi. Oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimlerde 44 yaşındaki Thorning Schmidt'in başkanlık ettiği blok, 179 sandalyeli parlamentoda az farkla da olsa çoğunluğu sağlamayı garantiledi.  Sol blokun anavatanda 89 sandalye kazandığı bildirilirken, başbakan Lars Loekke Rasmussen'in koalisyonu ise 86 sandalyede kaldı. Sol blokun ayrıca yarı özerk Grönland ve Faroe Adaları'na ayrılan 4 sandalyeden en az 2'sini kazanması bekleniyor. Başbakan Rasmussen de sonuçların belli olmaya başlamasının ardından yenilgisini kabul etti. Rasmussen, bu sabah hükümetin istifasını Kraliçe Margrethe'e sunacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24