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Yaşam

Danimarka'dan Türkiye'ye 'Hedegaard davası' mesajı

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, Danimarkalı yazar Lars Hedegaard'ı öldürmeye teşebbüsten aranan zanlının Türkiye'de serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu

10 Kasım 2014 11:10

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, Türkiye'nin Suriye'deki Danimarkalı rehinelerin kurtarılmasında yardımcı olduğunu belirterek, "Türkiye ile iyi ilişkiler Hedegaard davasından daha önemli" ifadesini kullandı.

Berlingske gazetesine konuşan Lidegaard, Danimarkalı yazar Lars Hedegaard'ı öldürmeye teşebbüsten aranan zanlının Türkiye'de mahkemece serbest bırakılmasının ardından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Lidegaard, Türkiye ile karşılıklı güçlü ilişkileri olduğunu ve bu ilişkinin Hedegaard'a saldırı zanlısından daha önemli olduğunu belirterek, bu nedenle daha fazla adım atmadıklarını kaydetti.

Türkiye ile aralarında Danimarkalıların da olduğu yabancı savaşçılara karşı ortak mücadele ettiklerini ayrıca Türkiye'nin Danimarkalı rehinelerin Suriye'de kurtarılması konusunda çok yardımcı olduğunu bildiren Lidegaard, "Benzer bir durumla bir daha karşılaşabileceğimizi gözardı edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Lidegaard'ın açıklamalarına, başta yazar Lars Hedegaard olmak üzere Türkiye'ye daha sert tavır konulmasını isteyen muhalefet partilerinin sözcüleri de sert tepki gösterdi.

 

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