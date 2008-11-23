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Yaşam

Danimarka’dan sünnete yasak

Danimarka hükümeti, 15 yaş altı Müslüman ve Yahudi erkeklerin sünnet olmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

23 Kasım 2008 02:00

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Danimarka Hükümeti'nin 15 yaş altı Müslüman ve Yahudi erkeklere sünneti yasaklayacağını yazdı. Bu konudaki yasa teklifi komisyona gönderildi. Ülkede yaşayan yedi bin Yahudi, ’Eğer yasa geçerse Danimarka’yı terk ederiz’ diyor.

Danimarka Hükümeti'nin 15 yaş altı Müslüman ve Yahudi erkeklerine sünneti yasaklayacağı öne sürüldü. İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinin Kudüs kaynaklı haberine göre, Danimarka’nın bebekleri koruma idaresi "Volketing," bu konuda bir yasa tasarısı hazırlayarak hükümetin ilgili komisyonuna gönderdi. Volketing, özellikle Yahudilerin erkek bebekleri doğar doğmaz sünnet ettiğine ve bunun sağlığa zararlı yan etkiler oluşturduğuna dair tıbbi raporların komisyona sunulduğunu açıkladı. "Volketing" yöneticileri ayrıca Danimarka gibi özgür ve demokratik bir ülkede kişinin rızası olmaksızın "sonradan tamir edilemeyecek bir bedensel eylemin" yapılmasının insan haklarına aykırı olduğunu savundu. Açıklamada, "15 yaşına gelen bir erkek çocuğu sünnet olup olmayacağına dair seçim yapma hakkına sahiptir. Yasak teklifimizin kabul edileceğine inanıyoruz" dendi. Ülkede yaşayan yedi bin kadar Yahudi’nin bir bölümü "Eğer yasa geçerse Danimarka’yı terk ederiz" diyor. Müslümanlardan ise bu konuda henüz bir yorum gelmedi.

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