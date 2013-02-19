Danimarkalı takımdan suçlama: Türk hakemleri rüşvet aldı, kaybettik

Danimarka'nın Sönderjyske fubol takımı oyuncuları, kamp için gittikleri Türkiye'de Romanya'nın FC Brasov takımı ile Antalya'da yaptıkları dostluk maçında Türk hakemlerin rüşvet alarak, Rumen takımını kazandırdıklarını öne sürdü.

Oyuncuların Twitter'e yazdıkları suçlamalara teknik direktörleri Lars Söndergaard da destek verdi.Lars Söndergaard, futbolcuların aksine biraz daha dikkatli konuşarak, "Maç sırasında anlatılması güç çok şey oldu. Oyuncularımın, hakemlerin satın alındığı suçlamalarını anlayışla karşılıyorum, ama ben direkt suçlama yerine hakemin iyi olmadığını söylemekle yetinmek istiyorum" dedi. Oyunculardan Lasse Vibe ve Daniel Christensen ise, Twitter hesaplarında kullandıkları ifadelerle Türk hakemlere yönelik direkt suçlamada bulunarak, "Maçın satın alınmasını görmek ne kadar çirkin bir şey. Brasov oyuncuları bile bize hak verdi. Bunu da denemiş olduk. Türk hakemler rüşvet alıp, maçı sattı. Çok yazık" cümlelerini kullandılar.

Danimarka medyası, Sönderjyske futbol takımı oyuncularının Türk hakemlere yönelik suçlamalarını sayfalarına taşıdı. Sönderjyske takımı ile Türkiye'de maçı izleyen Jyskevestkys Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Jakob Ravn da Türk hakemlerin satın alındığını ve FC Brasov'un 1-0'lık galibiyetinin rüşvetle kazanıldığını kendi gözleriyle gördüğünü ve bizzat yaşadığını yazdı. Oyunculardan Rasmusen Hansen, yedikleri bir golün açık ofsayt olduğunu öne sürerek, "Öncelikle golün atıldığı anda Brasov'lu oyuncunun metrelerce ofsaytta olduğunu söylemek istiyorum. İkincisi ise ben topu çizgiyi geçmeden tekme ile uzaklaştırdım. Ama hakemler hem ofsayttı, hem de topun çizgiyi geçmediğini görmezlikten geldi. Maçın satın alındığı çok açık ortada. Hiçbir şüphem yok" dedi.

'Hiçbier bilgim yok'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, konu ile ilgili şunları söyledi: "Buraya gelen takımlar Federasyon'a müracaat eder hakem isterler. Bu kulüpler böyle bir istek yaptılarsa biz de hakem tayin ederiz. Herkesin her dediği doğru değildir. Konu hakkında hiç de bilgim yok."