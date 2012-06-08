Danimarka'dan eşcinsel evliliklere izin

Danimarka ayni cinsiyetler arasında evliliği onaylayan en son ülke oldu.

Yasa meclisten çok büyük oranda evet oyu alarak geçti. Yasa aynı zamanda gay evliliklerinin kiliselerde yapılmasına da izin veriyor.

Danimarka, 1989 yılında dünyada hem cins çiftlerin haklarını korumak için hukuki anlaşmalara izin veren yasayı yürürlüğe koyan ilk ülke olma özelliğini de taşıyor.

Ancak diğer ülkeler hem cins evlilik yasalarını birer birer onaylarken, son yıllarda sağ görüşlü bir hükûmet tarafından yönetilen Danimarka’da başka ileri adımlar atılmamıştı.

Danimarka’nın sol görüşlü hükûmeti tarafından oylamaya sunulan yeni yasa Perşembe günü 85'e 24 oyla meclisten geçti.

Kilise ve Eşitlik Bakanı Manu Sareen oylamadan sonra bu kararın ilerı bir adım olduğunu, aynı veya farklı cinsten esleri artık eşit konuma getirdiğini söyledi.

Yasa 15 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek.