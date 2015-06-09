Danimarka'daki seçim kampanyasında 'sünneti yasaklayacağız' vaadi

Danimarka'da 18 Haziran'da yapılacak genel seçimle ilgili kampanyalar devam ederken, Liberal Parti milletvekili adayı, Kare Traberg Smidt sünneti de kampanyaya dahil etti.

Ünsal Turan’ın ­DHA’da yer alan haberine göre, Kaare Traberg Smidt, 18 Haziran’da sandık başına gidenlerin, kullanacakları oy sayesinde çocukların kendi istekleri dışında sünnet edilmelerinin önüne geçileceğini öne sürdü. Kaare Traberg Smidt "Çocukları kendi istekleri dışında sünnet etmek, cinsel organlarına müdahaleden ve şiddet uygulamaktan başka bir şey değildir. BM Çocuklara yardım kuruluşu, Danimarka'daki doktorlar birliği, Sex ve Toplum kuruluşu gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş sünnete karşı çıkıyor. Onun için 18 Haziranda verilecek oylar sünnetin yasaklanmasında rol oynayacaktır. Verilen oylar sünnete hayır olmalıdır" dedi.

Kaare Traberg Smidt, çocukların ve gençlerin 18 yaşına gelince sünnet olup olmama konusunda kararı kendileri vermesi gerektiğini savundu.