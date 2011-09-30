-Danimarka'da yağlı yiyeceklere yeni vergi STOCKHOLM (A.A) - 30.09.2011 - Danimarka'da yağlı yiyeceklerden daha fazla vergi alınmasını öngören yasa, yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Yasaya göre yağlı yiyecekler, diğer yiyeceklere oranla birkaç kron daha pahalı olacak. Obezitenin önüne geçmek isteyen Danimarka hükümeti bu nedenle hazırlanan yasayı yürürlüğe koyuyor. Yeni vergi uyarınca yağ içeren yiyeceklerin yanı sıra, tereyağı ya da margarin daha önceki fiyatlarına göre 5 ile 16 Danimarka kronu daha fazlaya satılacak. Bu arada İsveç'teki Karolinska Üniversitesi'nden Prof. Claude Marcus, Danimarka'da yarın yürürlüğe girecek yağlı yiyeceklere getirilen ek verginin İsveç'te de yürürlüğe konmasını istedi. Prof. Marcus, önümüzdeki yıllarda sebze ve meyvenin zamlanacağını bildirerek, bunun yanında yağlı, şekerli yiyecekler ve içeceklerin ucuzlayacağına dikkati çekti.