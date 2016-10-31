Danimarka'da vahşet: Sığınmacıların cesedi dondurucudan çıktı

Kopenhag Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2015 yılında Suriye'den Danimarka'ya sığınan bir ailenin kaldıkları evin derin dondurucusunda, 27 yaşındaki bir kadın ile 7 ve 9 yaşlarındaki iki kızının cesedi bulundu.

Olayın ardından polisin geniş çaplı operasyon başlattığı ve kadının eşinin şüpheli olarak arandığı duyuruldu. Danimarka basınında yer alan haberlere göre, ailenin bir yakınının polise kayıp ihbarı vermesi üzerine evde yapılan aramada cesetlere ulaşıldı.

Cesetlerin ne kadar süre derin dondurucuda kaldığı polisin araştırmasından ardından ortaya çıkacak.