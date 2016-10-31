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Dünya

Danimarka'da vahşet: Sığınmacıların cesedi dondurucudan çıktı

Danimarka'nın güneyindeki Abenra kentinde yaşayan üç sığınmacının cesedinin derin dondurucuda bulunduğu bildirildi

31 Ekim 2016 21:53

Kopenhag Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2015 yılında Suriye'den Danimarka'ya sığınan bir ailenin kaldıkları evin derin dondurucusunda, 27 yaşındaki bir kadın ile 7 ve 9 yaşlarındaki iki kızının cesedi bulundu.

Olayın ardından polisin geniş çaplı operasyon başlattığı ve kadının eşinin şüpheli olarak arandığı duyuruldu. Danimarka basınında yer alan haberlere göre, ailenin bir yakınının polise kayıp ihbarı vermesi üzerine evde yapılan aramada cesetlere ulaşıldı.

Cesetlerin ne kadar süre derin dondurucuda kaldığı polisin araştırmasından ardından ortaya çıkacak.

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