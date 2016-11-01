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Dünya

Danimarka'da sığınmacı çocuklarla seks skandalı!

18 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkilerini fotoğraflayıp videoya kaydetti

01 Kasım 2016 18:58

Danimarka'ya yalnız ulaşan sığınmacı çocukların barındırıldığı Tullebolle Çocuk Merkezi'nin iki kadın görevlisi hakkında, kamptaki yaşı küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Radyo24syv'nin haberine göre kadın görevliler Tullebolle Çocuk Merkezi'nde kalan 18 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkilerini fotoğraflayıp videoya kaydetti. Radyonun ele geçirdiği polis soruşturma raporunda, kadın görevlilerden birinin merkezde kalan en az üç çocukla cinsel ilişkiye girdiği belirtiliyor. 

Danimarka Göçmen Ofisi geçen hafta iki kadın görevlinin merkezdeki çocuklarla ilişkiye girdiği bilgisinin kendilerine ulaşmasından sonra merkezin kapatıldığını duyurmuştu. Tullebolle Belediyesi yayınladığı basın bildirisi ile iki kadın görevlinin işine son verildiğini açıkladı. Danimarka Göçmen Bakanı Inger Stojberg de Danimarka Radyosu'na yaptığı açıklamada adı geçen iki kadın görevlinin işlerine son verildiğini, adli soruşturmanın Funen Polisi tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

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