Danimarka'da öldürülen Kaya, toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)- DANİMARKA\'da tartıştığı kişiler tarafından öldürülen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı eski başkanı Ahmet Kaya\'nın cenazesi, memleketi Sivas\'ın Şarkışla İlçesi\'nde toprağa verildi.

Geçen hafta, Ahmet Kaya Danimarka\'da ailesiyle birlikte gittiği bir restoranda iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine, Kaya ailesini eve bıraktıktan sonra birkaç arkadaşıyla birlikte restoranın yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda tartıştığı kişilerle buluştu. Akaryakıt istasyonunda da tartışmanın devam etmesi üzerine, tartıştığı kişilerden biri, aracını Kaya\'nın üstüne sürerek ağır yaraladı. Evli ve 4 çocuk babası Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı eski başkanı olan Kaya\'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas\'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Kaya için Şarkışla Büyük Cami\'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Ahmet Kaya\'nın babası Mehmet Kaya, oğlu 17 yaşındaki Mehmet Kaya, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi oğlu Mehmet Kaya babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mehmet Kaya ise yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Ayrıca Kaya\'nın 3 ay önce Metin isminde bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından Kaya\'nın cenazesi Şarkışla Garipler mezarlığında toprağa verildi.



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