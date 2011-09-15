-Danimarka'da genel seçimler yapılıyor KOPENHAG (A.A) - 15.09.2011 - Danimarka'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Danimarka parlamentosu Folketing'in 179 üyesini belirlemek amacıyla yaklaşık 4 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor. Ülkedeki 1600 sandığın TSİ 21.00'de kapanacağı, oyların yarın gece açıklanmaya başlayacağı belirtildi. Parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerden önce yapılan tüm anketler 10 yıldır ülkeyi yöneten merkez sağ koalisyonun iktidara veda edeceğini gösteriyor. Kamuoyu yoklamaları değişimden yana olan Danimarkalıların bu kez tercihini, Helle Torning Schmidt liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisi'nden oluşan "kırmızı blok"dan yana kullanacağına işaret ediyor. Ekonomik krizle mücadele eden Danimarka'da Başbakan Lars Lokke Rasmussen, yeni bütçenin daha güçlü bir parlamento tarafından oluşturulabilmesi için geçen ay erken seçim kararı almıştı.