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Danimarka'da bir ilk: Türk IŞİD'linin vatandaşlığı iptal edildi

Danimarka'da ilk kez IŞİD üyesi olmak suçundan ülkede doğup büyüyen bir kişinin vatandaşlığı iptal edildi

16 Kasım 2017 16:37

Danimarka ve Türkiye vatandaşı IŞİD üyesi Enes Çiftçi, Danimarka'da 'terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezası aldı. Çiftçi, Danimarka’da doğup büyüyen biri olarak bu nedenle vatandaşlığı elinden alınan ilk kişi oldu.

Aynı zamanda IŞİD'e katılmak suçundan hüküm giyen ilk Danimarkalı olan ve Türkiye vatandaşlığı da bulunan 25 yaşındaki Çiftçi, 2015 yılında ikinci kez Suriye'ye gitmeye çalışırken tutuklanmıştı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Kopenhag'da ailesi ile birlikte yaşayan Çiftçi, 2013 yılında Suriye'ye giderek IŞİD saflarına 'Ebu Aya Dinimarki' mahlasıyla katılmıştı. Çiftçi'nin silah eğitimi aldığı ve örgüt için 20.000 kron (yaklaşık 3.000 dolar) topladığı açıklanmış, paraya yetkililer el koymuştu.

Türkiye'ye sınırdışı edilecek

Hapishanede bir süre önce adını Hamza Çakan olarak değiştiren Çiftçi, 6 yıllık hapis cezasını çektikten sonra Türkiye'ye gönderilmek üzere sınırdışı edilecek.

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