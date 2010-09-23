-DANİMARKA'DA 4 BİN 500 KİŞİYE LOBOTOMİ UYGULANMIŞ KOPENHAG (A.A) - 23.09.2010 - Danimarka'da, aralarında çocukların ve engellilerin de bulunduğu 4 bin 500 hastaya, 1947 ile 1983 yılları arasında lobotomi uygulandığı ve lobotomi sırasında çoğu hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Kristelig Dagbladet'e demeç veren ve bu konuda bir kitap yayımlamaya hazırlanan Jesper Vaczy Kragh adlı tıp tarihçisi, ümitsiz vakalara lobotomi, beynin ön loblarına cerrahi müdahale, yapıldığını ve genelde bu yöntemin kötü sonuçlar verdiğini, hastaların yüzde 7,6'sının bu yöntem yüzünden hayatını yitirdiğini belirtti. "Det hvide snit" ("Beyaz kesik") adlı kitabı ekim de yayımlanacak olan Kragh, lobotominin, beyni tam gelişmemiş 6 yaş üstü çocuklara da uygulandığını ifade etti. Kitabını yazmak için tıbbi dosyalardan yararlanan Kragh, 1947'den 1983'e kadar, aralarında akıl ve sinir hastaları da bulunan toplam 4 bin beşyüz Danimarkalıya, değişik sağlık nedenlerinden dolayı lobotomi yapıldığını belirtti. Danimarka Engelliler Derneğinin Başkanı (LEV) Sytter Kristensen, Kragh'ın lobotomi ile ilgili açıklamalarının kendisini "derinden sarstığını", ve 2'inci Dünya Savaşından sonra hala insan hayatına bu kadar saygısızlık edildiğine inanmadığını kaydetti. Kristensen, Kristelig Dagbladet'e yaptığı açıklamada, "Çok iyi yetişmiş hekimler savunmasız insanlara zarar vermişler, üstelik uyguladıkları yöntemin herhangi bir olumlu sonuç verip veremeyeceğinden emin olmadan" şeklinde ifade kullandı. Danimarka Sağlık Bakanı Bertel Haarder, Danimarka tıp tarihinin bu karanlık döneminin aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi. Lobotomi, bir ara Avrupa ve Amerika'da zihinsel ve sinir hastalarına uygulanan, beynin ön bölümlerine dışarıdan cerrahi müdahale yöntemiydi. Lobotomi yöntemi çoğu ülkede yasak.