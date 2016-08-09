Danimarka: Türkiye, AB aday ülkeler listesinden çıkarılmalı

Danimarka'daki iktidardaki Liberal Parti Dış Politika Sözcüsü Michael Astrup Jensen yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülkeler listesinden çıkarılması gerektiğini savundu.

Reuters'ın haberine göre Danimarka'daki iktidar partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "demokratik olmayan inisiyatifleri" ve idam cezasını geri getirmeye olan desteğinden dolayı Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması gerektiğini söyledi.



Liberal Parti dış politika sözcüsü Michael Aastrup Jensen, Reuters'a yaptığı açıklamada, "AB'ye aday bir ülke için gerekli olan minimum kırmızı çizgi aşılmıştır" dedi. Jensen, "Bu, müzakerelerde yalnızca bir duraklamaya değil, doğrudan sonlandırılmasına ve Türkiye'nin aday ülkeler listesinden çıkarılmasına neden olmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yazının yazıldığı sırada bir yorum yapılmadı. Geçtiğimiz Pazar günü Avusturya dışişleri bakanı da Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini bloke etmekle tehdit etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Kern de, geçtiğimiz günlerde, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istemişti.