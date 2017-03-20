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Dünya

Danimarka, Türk büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırdı

"Erdoğan'ı eleştiren Türk kökenli Danimarka vatandaşlarının, Türk makamlarına şikayet edilmeleri hiçbir surette kabul edilemez"

20 Mart 2017 15:19

Danimarka'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Berlingske'de yayımladıkları "Danimarkalı Türkler vatan hainliğiyle şikayet edildi" başlıklı haber üzerine Türk büyükelçi, Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Danimarkalı Türk kökenli vatandaşların, Türk makamlarına şikayet edilmelerinin hiçbir surette kabul edilemez olduğunu" belirterek, bu nedenle Türk Büyükelçinin, Dışişleri Bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Bakan Anders Samuelsen'in ihbarların polisiye vaka olduğu ve Türk büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırarak konuyu netleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez'in yaş haddinden ötürü emekli olması nedeniyle geçen perşembe günü Türkiye'ye dönmesi üzerine, büyükelçilik görevine vekalet eden kıdemli müsteşar Bora Kerimoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na gidecek.

Berlingske gazetesi dünkü sayısında aralarında Sosyalist Halk Partisi'nden önceki dönem milletvekilliği yapan Özlem Çekiç, hâlen milletvekili olan Lars Aslan Rasmussen ile cemaate yakın olduğu ileri sürülen Dialog Forum Başkanı Mustafa Gezer ile Kürt kökenli bazı kişilerle yaptığı röportajlara yer vermiş, röportajda bu kişiler Danimarka'da yaşayan Türklerden tehditler aldıklarını ve Türkiye'deki şikâyet hattına ihbarda bulunulduğunu öne sürmüşlerdi.

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