-DANİMARKA PRENSESİ İKİZ DÜNYAYA GETİRDİ STOCKHOLM (A.A) - 08.01.2011 - Danimarka'nın veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary biri kız biri erkek ikiz dünyaya getirdi. İsveç Haber Ajansı TT'nin verdiği habere göre, sancıları tutması üzerine bu sabah Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Rigshospitalet Hastanesi'na kaldırılan Prenses Mary, Türkiye saatiyle 11.30'da 2 kilo 674 gram ağırlığında bir erkek ve 2 kilo 554 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İkizlerin dünyaya gelmesinden sonra bir açıklama yapan veliaht Prens Frederik, bebekler ile annenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisinin de harika duygular içinde olduğunu ifade etti.