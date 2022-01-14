Danimarka, Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeyecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülke hükümetinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeme yönünde karar aldığını açıkladı. AFP'ye demeç veren Kofod, "Hükümet Çin'deki Kış Olimpiyatları'na katılmamamıza karar verdi" ifadelerini kullandı. Bakan, "Danimarka olarak Çin'deki insan hakları durumundan oldukça endişeli olduğumuz bir sır değil" diye konuştu.

Çin, Uygur Türklerine insan hakları gerekçesiyle boykot ediliyor

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.